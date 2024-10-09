News

Thriller "The Dating Game Killer" von und mit Anna Kendrick erscheint auf Blu-ray Disc

Eurovideo veröffentlicht "The Dating Game Killer" (Woman of the Hour) im November auf Blu-ray Disc. Das auf realen Ereignissen basierende Regie-Debüt von Anna Kendrick über einen Serienmörder, der sein nächstes Opfer in einer Dating-Show sucht, wird ab dem 07.11.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

