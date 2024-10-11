"(Pri)sons" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
11.10.2024 (Karsten Serck)
Die Busch Media Group veröffentlicht "(Pri)sons" auf Ultra HD Blu-ray. Der finnische Action-Thriller über einen Türsteher, der direkt nach der Entlassung aus dem Knast den Angriff einer Killer-Bande abwehren muss, erscheint am 28.11.2024 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit deutschem und finnischem 5.1-Ton.
Als Bonus-Material sind neben einem 16-seitigem Booklet ein "Director's Intro", Interviews, Making of sowie der Splatter-Kurzfilm "Homecoming" geplant.
Update: Das 4K-Mediabook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- (Pri)sons - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- (Pri)sons - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
