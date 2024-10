News

"The Apprentice - The Trump Story" bald im Kino und auf Blu-ray Disc

DCM veröffentlicht "The Apprentice - The Trump Story" auf Blu-ray Disc. Das Biopic über den Aufstieg Donald Trumps mit Unterstützung des Anwalts Roy Cohn startet am 17.10.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 31.01.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

