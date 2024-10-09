News

Cambridge Audio stellt EX-Serie mit EXA100 und EXN100 vor

Bildquelle: Cambridge Audio

Cambridge Audio erweitert mit der neuen EX-Serie das Sortiment um einen Stereo-Vollverstärker und Netzwerk-Player. Die spirituellen Nachfolger der Azur 851-Serie platzieren sich direkt zwischen die preisgünstigen CX-Komponenten und den hochwertigen Edge-Geräten. Entwickelt und entworfen im Londoner Hauptquartier von Cambridge Audio will die EX-Baureihe mit hochwertigen Komponenten, leistungsfähigen Technologien, einer praxisgerechten Anschlussbestückung und vielseitigen Streaming-Features überzeugen.

Der EXA100 ist dafür mit Verstärkertechnologie aus der Edge M Monoblock-Endstufe ausgestattet. Die Class AB-Verstärkung liefert hier 155 Watt Dauerleistung pro Kanal an 4 Ohm. Neben Stereo Cinch- und XLR-Anschlüssen gibt es digitale koaxiale und optische Anschlüsse. Auch ein USB-Audioeingang (Typ B) sowie HDMI eARC sind an Bord. Er ist mit einem Power-Amp-Modus versehen und kann auch als Endstufe verwendet werden. Zusätzlich gibt es einen 6,3mm-Kopfhöreranschluss, einen Stereo-Preout und einen Subwoofer-Vorverstärkerausgang. Zwei Paar Lautsprecherterminals sind verbaut. Für die Wandlung ist ein ES9018K2M von ESS Sabre integriert.

Im EXN100 Netzwerk- und Streaming-Player sitzt mit dem ES9028Q2M ein noch leistungsfähigerer DAC. Die StreamMagic Gen 4-Plattform ermöglicht Zugriff auf alle relevanten Dienste und unterstützt sowohl Spotify Connect als auch Tidal Connect. HDMI eARC ist hier ebenfalls an Bord und, passend zum Power-Amp-Modus des EXA100, ist der EXN100 mit einem digitalen Vorverstärker-Modus ausgestattet. An Anschlüssen gibt es USB, TOSLINK, S/PDIF sowie symmetrische XLR-Ausgänge plus Stereo Cinch. Vorne ist ein Farbdisplay integriert, welches wahlweise VU-Meter, Albencover oder die Uhrzeit anzeigt.

Beide Neuzugänge sind mit Bluetooth bestückt und unterstützen aptX HD.

In Kürze gibt es zu Cambridge Audio EXA100 und EXN100 ein ausführliches Special. Die Preise lauten wie folgt:

Cambridge Audio EXA100: 2.199 Euro

Cambridge Audio EXN100: 1.799 Euro

