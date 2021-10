News

Teufel präsentiert die neuen True Wireless In-Ear-Kopfhörer AIRY SPORTS TWS

Bildquelle: Teufel

Lautsprecher Teufel präsentiert mit den Airy Sports TWS komplett kabellose In-Ear-Sportkopfhörer, die über extrem weiche Ohrbügel aus Silikon verfügen und perfekten Halt bieten sollen. Die neuen Headphones sind gegen Spritzwasser uund Schweiß geschützt, bieten laut Hersteller eine Battterielaufzeit von über 7 Stunden lassen sich im Case über 3x nachladen. Die kombinierte Akkulaufzeit soll bis zu 31 Stunden betragen. Sensortasten in den Ohrstücken erlauben die komplette Wiedergabesteuerung inklusive Lautstärke und Aktivierung der Sprachassistenten. In beiden Ohrstücken stecken Mikrofone mit Qualcomm cVc-Technologie für hohe Sprachqualität beim Telefonieren und bei Video-Calls. Bluetooth 5.0 ist an Bord, aptX und AAC werden unterstützt.

Die Airy Sports TWS sind ab sofort auf www.teufel.de mit kostenlosem und klimaneutralem Versand und in allen Teufel Stores zum Preis von 149,99 Euro erhältlich.

