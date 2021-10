News

Warner: "Dune"-Fortsetzung offiziell bestätigt

Warner und Legendary Pictures haben kurz nach dem US-Kinostart grünes Licht für die Fortsetzung von Denis Villeneuves "Dune" gegeben. Laut "Deadline" soll "Dune: Part Two" voraussichtlich am 20.10.2023 in den US-Kinos starten und diesmal auch nicht direkt zum Kino-Start parallel beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein.

"Dune" erscheint in Deutschland am 23.12.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Details zur Ausstattung der Neuverfilmung des Science Fiction-Romans von Frank Herbert liegen noch nicht vor. Bereits ab dem 01.11. wird "Dune" in digitaler Form zum Kauf und Verleih angeboten.

