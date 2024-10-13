News

T 10 Subwoofer für 299,99 EUR bei Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel feiert weiterhin sein 45-jähriges Firmenjubiläum in Berlin und offeriert zahlreiche Angebote und interessante Bundles, zum reduzierten Preise. So gibt es z.B. den T 10 Subwoofer für 299,99 EUR. Wer sich schnell entscheidet, für den übernimmt Teufel 50% der Versandkosten. Dafür einfach folgenden Code im Warenkorb eingeben:

VKF-8D2

teufel.de/sales

Weiterhin bietet Teufel eine Paypal 0% Finanzierung an. Nur für kurze Zeit.

Anzeige



