News

"Blur: To The End + Live at Wembley Stadium" erscheint auf Blu-ray Disc & DVD

Blur veröffentlichen "To The End + Live at Wembley Stadium" auf Blu-ray Disc & DVD. Das 4 Disc-Set enthält die Dokumentation "To The End" aus der Entstehungsphase des Albums "The Ballad Of Darren" sowie den Konzertfilm "Live at Wembley Stadium" aus dem Jahr 2023. Der Verkaufsstart ist für den 05.12.2024 geplant.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.