music & movies - Der Dolby Podcast feiert Geburtstag
Bildquelle: Dolby
Nach 25 Episoden feiert "music & movies - der Dolby Podcast" seinen ersten Geburtstag. Dolbys erster deutschsprachiger Podcast bietet einen spannenden Blick durchs Dolby-Schlüsselloch mit Interviews, Rezensionen und den unterhaltsamsten Neuigkeiten aus der Welt des Entertainments - natürlich mit dem Fokus auf allem, was mit Dolby Vision und Dolby Atmos zu tun hat. Im Dolby-Podcast sind auch immer wieder Größen des Show-Business dabei. Oliver Kalkofe, Tatort-Regisseur Florian Froschmeyer, Boris Blank, Howard Carpendale, Purple Disco Machine, Harold Faltermeyer und Schiller bereicherten bereits den Podcast, der jetzt in die zweite Staffel startet. In der neuesten Episode 26 ist der irische Singer/Songwriter Dave McKendry zu Gast. Danach folgt ein Synchronsprecher-Gipfel und ein Gespräch mit der Kölner Kultband Höhner, die ihr neues Album "11 + 11" erstmals in Dolby Atmos auf den Markt brachte.
„music & movies – Der Dolby Podcast“ erscheint alle 14 Tage mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.
