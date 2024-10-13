News

"Project Silence" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Capelight veröffentlicht "Project Silence" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der koreanische Horror-Thriller soll am 12.12.2024 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Dsc erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton und einem koreanischem Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.