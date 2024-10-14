News

"Heavier Trip - Road to Wacken" bald auf Blu-ray Disc

Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "Heavier Trip - Road to Wacken" im Januar auf Blu-ray Disc. Die Fortsetzung der finnischen Komödie "Heavy Trip" mit einem neuen Abenteuer der Heavy Metal-Band "Impaled Rektum" wird ab dem 24.01.2025 mit deutschem und finnischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

