Eli Roths "Thanksgiving" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

12.10.2024 (Karsten Serck)

Sony veröffentlicht "Thanksgiving" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Der bereits im Frühjahr auf Blu-ray Disc erschienene Horror-Thriller von Eli Roth wird am 31.10.2024 auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook veröffentlicht.

"Thanksgiving" erscheint wie bereits die Blu-ray Disc mit FSK 18-Freigabe und wird neben deutschem DTS HD MA 5.1-Ton voraussichtlich auch über einen englischen Dolby Atmos-Mix verfügen. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und geschnittene Szenen geplant.

Thanksgiving (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bonusmaterial:

  • Audiokommentar
  • Geschnittene Szenen
  • Gagreel
