Eli Roths "Thanksgiving" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
Sony veröffentlicht "Thanksgiving" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Der bereits im Frühjahr auf Blu-ray Disc erschienene Horror-Thriller von Eli Roth wird am 31.10.2024 auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook veröffentlicht.
"Thanksgiving" erscheint wie bereits die Blu-ray Disc mit FSK 18-Freigabe und wird neben deutschem DTS HD MA 5.1-Ton voraussichtlich auch über einen englischen Dolby Atmos-Mix verfügen. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und geschnittene Szenen geplant.
- Thanksgiving - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Thanksgiving - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Thanksgiving - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Thanksgiving [Blu-ray] bei Amazon.de
- Thanksgiving [Blu-ray] bei jpc.de
- Thanksgiving [Blu-ray] im Plaion Shop
Thanksgiving (4K Ultra HD Blu-ray)
Bild: 2,39:1
Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (Dolby Atmos)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Bonusmaterial:
- Audiokommentar
- Geschnittene Szenen
- Gagreel
