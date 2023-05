News

Neuer deutscher "Spider-Man: Across the Spider-Verse"-Trailer online

Sony hat den finalen Trailer für "Spider-Man: Across the Spider-Verse" jetzt auch noch in einer deutschen Version veröffentlicht:

Die animierte Fortsetzung von "Spider-Man: A New Universe" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) soll am 01.06.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Miles Morales kehrt für das nächste Kapitel der Spider-Verse-Saga zurück: "Spider-Man: Across the Spider-Verse". Nach der Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklyns freundlicher Nachbarschafts-Spider-Man quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft, das die Aufgabe hat, dessen Existenz zu schützen. Doch als die Helden sich darüber streiten, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, steht Miles den anderen Spinnen gegenüber und muss neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt.

