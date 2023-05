News

"Apple Music Classical" mit Hi Res Audio & Dolby Atmos jetzt auch für Android

Apple hat für seinen Streaming-Dienst "Apple Music Classical" jetzt auch eine Android-App veröffentlicht. Das Klassik-Streaming-Angebot ist für Apple Music-Abonnenten ohne Aufpreis erhältlich und bietet klassische Musik auch Lossless in "Hi Res Audio" mit bis zu 192 kHz/24 Bit sowie vereinzelt auch in 3D Audio (Dolby Atmos).

Der Streaming-Dienst wurde bereits Ende März 2023 mit einer iPhone-App gestartet, die auch AirPlay unterstützt. Bei "Apple Music Classical" sind laut Apple rund fünf Millionen Titel im Angebot, darunter neben Neuerscheinungen bis hin zu berühmten Meisterwerken auch Tausende von exklusiven Alben.

"Apple Music Classical" hat seinen Ursprung in dem bereits im August 2021 von Apple übernommenem Klassik-Streaming-Dienst "Primephonic", für den eigentlich bereits für 2022 eine eigene App für klassische Musik mit zusätzlichen Funktionen angekündigt worden war. Schon kurz nach der Ankündigung der "Primephonic"-Übernahme hatte Apple den Streaming-Dienst vom Netz genommen und vorhandene Abonnenten mit einem Sechs Monats-Abo für Apple Music "entschädigt".

