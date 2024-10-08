News
"Music by John Williams" ab November bei Disney+
09.10.2024 (Karsten Serck)
Disney+ zeigt ab November "Music by John Williams". Der Dokumentarfilm ist ab dem 1. November auf Disney+ zum Streaming verfügbar und soll neben vielen Interviews mit Künstlern und Filmemachern einen detaillierten Blick auf die zahlreichen Filmkompositionen von John Williams bieten:
