News

"Music by John Williams" ab November bei Disney+

Disney+ zeigt ab November "Music by John Williams". Der Dokumentarfilm ist ab dem 1. November auf Disney+ zum Streaming verfügbar und soll neben vielen Interviews mit Künstlern und Filmemachern einen detaillierten Blick auf die zahlreichen Filmkompositionen von John Williams bieten:

www.disneyplus.com

