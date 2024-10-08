News
Amazon Prime Deal Days-Angebote nur noch bis heute Abend
09.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert noch bis heute Abend die "Prime Deal Days" mit zahlreichen Sonderangeboten für Amazon Prime-Kunden. Hier ist eine Auswahl der Highlights, die noch um weitere Einzel-Angebote ergänzt wurde:
Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs
- The Abyss [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- True Lies [4K Ultra HD Blu-ray] 23,97 EUR
- Aliens - Die Rückkehr [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- Alien [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Prometheus [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Alien: Covenant [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Titanic [4K Ultra HD Blu-ray] 27,27 EUR
- Land of Bad - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,74 EUR
- The Beekeeper - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- The Beekeeper [4K Ultra HD Blu-ray] 22,97 EUR
- The Beekeeper [Blu-ray] 13,27 EUR
- Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,87 EUR
- Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes [4K Ultra HD Blu-ray] 23,97 EUR
- Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes [Blu-ray] 13,37 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora (Extended Cut) Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 38,97 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 29,97 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [Blu-ray] 23,97 EUR
- Prey [4K Ultra HD Blu-ray] 23,97 EUR
- Prey [Blu-ray] 10,97 EUR
- Predator [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Guardians of the Galaxy Vol. 3 [4K Ultra HD Blu-ray] 22,97 EUR
- Guardians of the Galaxy Vol. 3 [Blu-ray] 8,47 EUR
- The Creator - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 26,57 EUR
- The Creator [Blu-ray] 10,97 EUR
- The Marvels - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 28,47 EUR
- The Marvels [Blu-ray] 10,97 EUR
- The Marvels + Captain Marvel [Blu-ray] 18,97 EUR
- Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Kandahar - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 24,47 EUR
- Kandahar [4K Ultra HD Blu-ray] 21,97 EUR
- Five Nights at Freddy’s [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Five Nights at Freddy’s [Blu-ray] 7,87 EUR
- Transformers: Aufstieg der Bestien [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Transformers: Aufstieg der Bestien [Blu-ray] 7,27 EUR
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem [Blu-ray] 6,97 EUR
- The Flash [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Shazam! Fury of the Gods [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Der Super Mario Bros. Film [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- The Last of US - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 33,47 EUR
- House of the Dragon - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 33,87 EUR
- Top Gun: Maverick [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Top Gun & Top Gun: Maverick [4K Ultra HD Blu-ray] 30,97 EUR
- The Zone of Interest - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,67 EUR
- The Zone of Interest [Blu-ray] 13,47 EUR
- Back to Black [4K Ultra HD Blu-ray] 23,26 EUR
- Back to Black [Blu-ray] 11,29 EUR
- Dream Scenario [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- Dream Scenario [Blu-ray] 13,97 EUR
- Deadpool [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Gladiator [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray] 18,57 EUR
- Joker [4K Ultra HD Blu-ray] 15,17 EUR
- Jurassic World: Ein neues Zeitalter [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Jurassic World: Ultimate Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 47,47 EUR
- Winnetou - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 26,97 EUR
- Kampfstern Galactica - Der Kinofilm [4K Ultra HD Blu-ray] 15,47 EUR
- Der weiße Hai 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Scream 3 [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Sleepy Hollow [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Beverly Hills Cop 3 [4K Ultra HD Blu-ray] 19,87 EUR
- Die Glücksritter [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Rio Bravo [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Jenseits von Eden [4K Ultra HD Blu-ray] 15,27 EUR
- Nightmare before Christmas [4K Ultra HD Blu-ray] 19,97 EUR
- Falsches Spiel mit Roger Rabbit [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Der Dialog - 50th Anniversary Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 23,77 EUR
- Moonfall - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Blue Beetle [4K Ultra HD Blu-ray] 15,27 EUR
- The Iron Claw - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- The Iron Claw [Blu-ray] 13,97 EUR
- DogMan - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 24,64 EUR
- The Nun II [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- The Nun II [Blu-ray] 6,97 EUR
- Die letzte Fahrt der Demeter [Blu-ray] 7,87 EUR
- M3GAN [Blu-ray] 6,97 EUR
- Wednesday - Staffel 1 [Blu-ray] 21,67 EUR
- Star Trek: Picard - Staffel 3 [Blu-ray] 22,97 EUR
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 1 [Blu-ray] 15,27 EUR
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 2 [Blu-ray] 15,97 EUR
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 3 [Blu-ray] 15,97 EUR
- Star Trek: Prodigy - Staffel 1 [Blu-ray] 15,97 EUR
- Starship Troopers [Blu-ray] 7,47 EUR
- Carlito's Way - 4K Remastered [Blu-ray] 8,63 EUR
- Planet Erde II [4K Ultra HD Blu-ray] 16,27 EUR
- Wizarding World 11 Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 70,77 EUR
- The Matrix 4-Film Déjà Vu Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 55,87 EUR
- Daniel Craig 5 Movie-Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 53,47 EUR
- Zurück in die Zukunft - Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] 31,87 EUR
- Der Hobbit: Die Spielfilm Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] 36,27 EUR
- Disney Classics - 60 Meisterwerke-Box [Blu-ray] 189,97 EUR
Musik
- Bruce Springsteen: Born in the U.S.A. 40th Anniversary Edition [LP] 23,22 EUR
- Bruce Springsteen: The Ties That Bind: the River Collection [Blu-ray/CD] 71,98 EUR
- Peter Gabriel: I/O [Blu-ray/CD/LP] 81 EUR
- Boris Blank: Resonance - Dolby Atmos [Blu-ray/CD] 32,29 EUR
- Alphaville - Forever Young [Blu-ray] 14,24 EUR
- Schiller: Illuminate - Dolby Atmos [Blu-ray/CD] 35,69 EUR
- Van Halen: For Unlawful Carnal Knowledge (Expanded Edition) [Blu-ray/CD/LP] 77,24 EUR
- The Police: Synchronicity - Super Deluxe Limited Edition [CD] 74,99 EUR
- The Police: Synchronicity - Super Deluxe Limited Edition [LP] 125,98 EUR
- Depeche Mode: Delta Machine - The 12" Singles [LP] 90 EUR
- Depeche Mode: Playing The Angel - The 12" Singles [LP] 111,99 EUR
- Depeche Mode: A Broken Frame - The 12" Singles [LP] 48,82 EUR
- Depeche Mode: Violator [LP] 23,79 EUR
- Falco: The Box [LP] 35,24 EUR EUR
- Billy Joel: Collection Vol. 2 [LP] 148,90 EUR
- The Beatles: Red & Blue Album [6 LP] 99,59 EUR
- Nirvana - Nevermind 30th Anniversary Edition (5 CD+BD) 32,83 EUR
- Nirvana - Nevermind 30th Anniversary Edition (8 LP) 103,75 EUR
- John Williams in Vienna [CD] 16,99 EUR
- John Williams: The Berlin Concert [CD] 15,26 EUR
- John Williams: Conductor [20 CD] 41,62 EUR
- Hans Zimmer Live [CD] 15,98 EUR
- Hans Zimmer Live [LP] 44,99 EUR
- The World of Hans Zimmer [CD] 11,99 EUR
- The World of Hans Zimmer [LP] 30,39 EUR
- Hans Zimmer: Live in Prague [CD] 14,99 EUR
- Hans Zimmer: Interstellar Expanded [CD] 9,59 EUR
- Hans Zimmer: Interstellar Expanded [LP] 32,24 EUR
- Dire Straits: Private Investigation - Best of [LP] 28,49 EUR
- Sade: Promise [LP] 20,30 EUR
- AC/DC: Dirty Deeds Done Cheap (50th Anniv.) [LP] 22,79 EUR
- AC/DC: Powerage (50th Anniv.) [LP] 21,92 EUR
- AC/DC: Highway to Hell (50th Anniv.) [LP] 23,99 EUR
- AC/DC: Back in Black (50th Anniv.) [LP] 25,49 EUR
- AC/DC: The Razor's Edge (50th Anniv.) [LP] 23,36 EUR
- AC/DC: Let There Be Rock (50th Anniv.) [LP] 23,99 EUR
- AC/DC: If You Want Blood You'Ve Got It (50th Anniv.) [LP] 23,99 EUR
- AC/DC: '74 Jailbreak (50th Anniv.) [LP] 23,99 EUR
- AC/DC: Ballbreaker (50th Anniv.) [LP] 22,31 EUR
- AC/DC: Stiff Upper Lip (50th Anniv.) [LP] 21,11 EUR
- AC/DC: Rock or Bust (50th Anniv.) [LP] 25,15 EUR
- Michael Jackson - Thriller [LP] 22,38 EUR
- Michael Jackson - Bad [LP] 22,39 EUR
Denon
- Denon AVR-X2800HDAB AV-Receiver 532,10 EUR
- Denon AVR-S970H 7.2-Kanal AV-Receiver 439,99 EUR
- Denon DHT-S517 3.1.2 Soundbar + Subwoofer 222,49 EUR
- Denon DHT-S217 2.1 Soundbar mit Dolby Atmos 131,16 EUR
- Denon DHT-S218 2.1 Soundbar mit Dolby Atmos 159,99 EUR
- Denon PMA-600NE Vollverstärker 349,99 EUR
- Denon DP-300 F Vollautomatischer Plattenspieler 249,99 EUR
- Denon DP400BKEM Plattenspieler 429,99 EUR
- Denon PerL Pro Premium True Wireless-Kopfhörer 199 EUR
- Denon AH-D7200 Premium Over Ear Kopfhörer 485,99 EUR
- Denon CEOL N-12DAB Kompaktanlage 568,77 EUR
- Denon Home 350 Multiroom-Lautsprecher 360 EUR
Nubert
- Nubert nuGo! ONE 234 EUR
- Nubert nuBox AS-225 249 EUR
- Nubert nuBox AS-225 max 338 EUR
- Nubert nuBox AS-425 max 565 EUR
- Nubert nuConnect ampX 565 EUR
Apple
- Apple AirPods Pro (2. Gen) (2023) 225 EUR
- Apple Watch SE 232 EUR
- Apple Watch Series 9 (GPS) 349 EUR
- Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) 485 EUR
Panasonic
- Panasonic TX-65MZ700E, 65 Zoll 4K Ultra HD OLED Smart 2023 - 1.099,00 Euro
- Panasonic TX-75MXW834, 75 Zoll 4K Ultra HD LED Smart 2023 TV - 899,00 Euro
- Panasonic TX-50MXW834, 50 Zoll 4K Ultra HD LED Smart TV - 449,00 Euro
- Panasonic TX-43MXW834, 43 Zoll 4K Ultra HD LED Smart 2023 TV - 395,48 Euro
- Panasonic TN-65W70AEZ, W70-Serie 65 Zoll 4K Ultra HD LED Smart TV - 799,00 Euro
- Panasonic TN-55W70AEZ, W70-Serie 55 Zoll 4K Ultra HD LED Smart TV - 649,00 Euro
- Panasonic TN-43W70AEZ, W70-Serie 43 Zoll 4K Ultra HD LED Smart TV - 449,00 Euro
- Panasonic SC-HTB400EGK 2.1 Soundbar mit integriertem Subwoofer - 199,00 Euro
- Panasonic SC-HTB510EGK 2.1 Soundbar mit Subwoofer - 179,00 Euro
Technics
- Technics Premium CD-Netzwerk-Receiver (Bluetooth, CD-Player, Streaming, Radio, USB) Schwarz, SA-C100EG-K - 749,00 Euro
- Technics EAH-AZ80E-A TWS-In-ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung - 239,99 Euro
- Technics EAH-AZ60M2EK TWS-In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling - 184,30 Euro
LG
- LG OLED83G39LA TV 210 cm (83 Zoll) OLED evo Fernseher - 3.499,00 Euro
- LG 86QNED866RE 218 cm (86 Zoll) 4K QNED MiniLED TV - 2.564,04 Euro
- LG OLED65C47LA TV 65" (165 cm) OLED evo Fernseher - 1.749,00 Euro
- LG OLED55G39LA TV 139 cm (55 Zoll) OLED evo Fernseher - 1.279,00 Euro
- LG 86NANO81T6A TV 86" (218 cm) NanoCell TV - 1.259,00 Euro
- LG QNED80 75 Zoll 4K QNED TV 75QNED80T6A - 1.199 Euro
- LG OLED55C31LA TV 139 cm (55 Zoll) OLED evo Fernseher - 1059,00 Euro
- LG OLED55B4ELA TV 139 cm (55 Zoll) OLED Fernseher - 929,00 Euro
- LG 27ART10 TV 68cm (27 Zoll) Lifestyle TV StanbyME - 859,00 Euro
- LG 55QNED866RE 140 cm (55 Zoll) 4K QNED MiniLED TV - 799,00 Euro
- LG 75UR80006LJ 190 cm (75 Zoll) UHD Fernseher - 699,00 Euro
- LG 55UR75006LK 139 cm (55 Zoll) UHD Fernseher - 399,00 Euro
- LG Electronics HU710PB CineBeam Q Laser 4K UHD Projektor - 949,00 Euro
- LG DS95QR Dolby Atmos Soundbar mit Subwoofer & MERIDIAN-Technologie 608,99 Euro
Samsung
- Samsung Neo QLED 4K QN90D Fernseher 85 Zoll - 3.599,00 Euro
- Samsung Neo QLED 4K QN90D Fernseher 75 Zoll - 2.399,00 Euro
- Samsung Neo QLED 4K QN90D Fernseher 65 Zoll - 1.649,00 Euro
- Samsung OLED 4K S90D Fernseher 77 Zoll OLED - 2.499,00 Euro
- Samsung OLED 4K S90D Fernseher 65 Zoll - 1.699 Euro
- Samsung QLED 4K Q70D Fernseher 85 Zoll - 1.852,00 Euro
- Samsung OLED 4K S9AD Fernseher 65 Zoll OLED - 1.499,00 Euro
- Samsung QLED 4K Q80C 75 Zoll Fernseher - 1.297,00 Euro
- Samsung QLED 4K Q70D Fernseher 65 Zoll - 999,00 Euro
- Samsung QLED 4K Q70C 65 Zoll Fernseher - 930,04 Euro
- Samsung QLED 4K Q60C 65 Zoll Fernseher - 789,98 Euro
- Samsung QLED 4K Q64D Fernseher 50 Zoll - 549,00 Euro
- Samsung Crystal UHD 4K DU7179 Fernseher 55 Zoll - 489,00 Euro
Hisense
- Hisense 85E7NQ Pro 215 cm (85 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED - 1.518,90 Euro
- Hisense 85E7NQ 215 cm (85 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 1.079,00 Euro
- Hisense 75E7NQ 189 cm (75 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 759,05 Euro
- Hisense 65U6NQ 164 cm (65 Zoll) Fernseher 4K Mini LED 599,00 Euro
- Hisense 65E7NQ 164 cm (65 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 445,74 Euro
- Hisense 55E7NQ Pro 139 cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 435,24 Euro
- Hisense 58E7NQ 146 cm (58 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 378,71 Euro
- Hisense 100L5HD Daylight Screen (100 Zoll) Laser TV Projektor, inkl. 100" Daylight Screen Panel 1.756,55 Euro
- Hisense C1 Smart Mini Projektor 4K UHD 1.399 Euro
JBL
- JBL Bar 300 – Kompakte All-In-One-Soundbar 255,77 Euro
- JBL Quantum 910 Over-Ear Gaming Kopfhörer 175,64 Euro
- JBL Live Pro 2 TWS Silber 93,99 Euro
- JBL Live Pro 2 TWS Rosa 93,09 Euro
- JBL Live Pro 2 TWS Schwarz 92,99 Euro
- JBL Charge Essential 2 83,99 Euro
- JBL Live 660NC kabelloser Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer 81,99 Euro
- JBL Quantum 350 Over-Ear Gaming Headset 66,99 Euro
- JBL Tune 670NC – Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit adaptivem Noise-Cancelling 57,59 Euro
- JBL Quantum 400 Over-Ear Gaming Headset 56,99 Euro
- JBL Wave Flex – Kabellose In-Ear Ohrhörer 46,49 Euro
Yamaha
- Yamaha - True X BAR 50A Soundbar mit Dolby Atmos, kabellosem Subwoofer - 548,40 Euro
- Yamaha HS4 Studiomonitore – Paar, Aktivlautsprecher, 2-Wege - 227,05 Euro
- Yamaha ZG01 Game-Streaming Audiomixer – Hochauflösende USB-Audioaufnahme und -wiedergabe – Für Windows, Mac, iOS und Android – 149,99 Euro
Nutzer der neuen Amazon VISA-Kreditkarte erhalten für Einkäufe während der Prime Deal Days 2% zurück.
- Amazon VISA-Kreditkarte gratis mit bis zu 25 EUR Startgutschrift
- Amazon Music Unlimited bis zu 4 Monate gratis
- "3 Blu-ray Discs für 18 EUR" mit "Das Boot" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: Erhalte 3 für 18€" auf der Produktseite) (bis 08.10.)
