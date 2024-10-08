News

"Tom Clancy's Jack Ryan - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht die komplette Serie "Tom Clancy's Jack Ryan" auf Blu-ray Disc. Das Boxset mit allen Staffeln der Action-Serie auf acht Blu-ray Discs erscheint am 05.12.2024 und wird voraussichtlich mit deutschem Dolby Digital 5.1 und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.

bereits erhältlich:

