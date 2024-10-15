"Megalopolis" mit Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc
Constantin Film hat "Megalopolis" für den Dezember auf Blu-ray Disc angekündigt. Der neue Film von Francis Ford Coppola mit Adam Driver läuft seit dem 26.09.2024 in den deutschen Kinos und wird am 19.12.2024 auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Interviews und Trailer geplant.
Megalopolis (Blu-ray Disc)
Bildformat: 2.00:1 in 16:9
Tonformat: Deutsch Dolby Atmos, Deutsch Dolby Digital 2.0, Englisch Dolby Atmos, Deutsch Dolby Digital 2.0 Hörfilmfassung
Untertitel: Deutsche Untertitel für Hörgeschädigte
Extras:
Interviews (ca. 7 Min.)
Trailer Deutsch
Trailer Englisch
