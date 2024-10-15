News
"Interstellar - Ultimate Collector's Edition" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
15.10.2024 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Interstellar" im Dezember als "Ultimate Collector's Edition" auf Ultra HD Blu-ray. Das Science Fiction-Drama von Christopher Nolan erscheint am 19.12.2024 als limitierte Sonderedition im Digipak mit zahlreichen Fan-Beigaben, die außerdem auch brandneues Bonus-Material enthalten soll. Dabei handelt es sich voraussichtlich um die Dokumentation "The Future is Now: A Look Back at Interstellar" auf einer Bonus Blu-ray Disc.
