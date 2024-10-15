News
"Dominique - Rise of the Phoenix" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
15.10.2024 (Karsten Serck)
Die Busch Media Group veröffentlicht "Dominique - Rise of the Phoenix" im Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Actionthriller über den Kampf einer Ex-Söldnerin gegen ein Drogenkartell erscheint am 05.12.2024 in der Uncut-Fassung mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton fürs Heimkino. Als Bonus-Material sind u.a. ein Behind the Scenes-Special und Trailer geplant.
Update: Die Ultra HD Blu-ray ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
