Luc Bessons "June and John" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
30.06.2025 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "June and John" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das neue Roadtrip-Abenteuer von Luc Besson mit Matilda Price und Luke Stanton Eddy erscheint am 18.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material ist bislang lediglich ein Trailer geplant.
