10% Exklusiv-Rabatt auf hochwertiges HiFi-System mit Technics, Audio Physic und AudioQuest

Beim HiFi Forum gibt es aktuell ein besonders hochwertiges HiFi-Komplettsystem zum Sonderpreis. Mit Top-Komponenten von Technics, Audio Physic und AudioQuest haben die Klangexperten aus Baiersdorf bei Nürnberg ein höchst performantes Setup geschnürt. Das perfekt aufeinander abgestimmte Setup soll beweisen, dass High-End-HiFi kein Luxus nur für Wohlhabende ist.

Das Setup im Überblick:

Technics-SU-GX70 (UVP: 1.499 Euro)

Audio Physic Classic 3 (UVP: 1.590 Euro)

AudioQuest PowerQuest 2 (UVP: 269 Euro)

AudioQuest NRG-X3 (UVP: 89,95 Euro)

AudioQuest Rocket 11 (UVP: 379 Euro)

Das HiFi Forum bietet die Komponenten mit 10% Sondernachlass an. Statt 3.827 Euro gibt es das Paket für 3.444 Euro Gesamtpreis. Natürlich hilft man bei Erwerb auch bei der Installation und Einrichtung.

Zentrale Schnittstelle ist der Technics SU-GX70 Streaming-Vollverstärker mit integriertem Chromecast, AirPlay 2, DLNA-Streaming und DAB+ Tuner. Außerdem ist eine hochwertige Phonostufe an Bord und dank HDMI ARC lässt sich der SU-GX70 unkompliziert mit dem Fernseher verbinden. Kraftvoller, dynamischer und transparenter Sound sowie ein elegantes Gehäuse runden das Komplettpaket ab.

Als Lautsprecher greift man auf die Classic 3 von Audio Physic zurück, ein erstklassiger Kompaktlautsprecher, der trotz seiner Größe mit ganzheitlich harmonischem, vollwertigem Sound überzeugt. Die Lautsprecher "Made in Germany" bieten zudem außergewöhnlich gute Verarbeitungsqualität und sind mit feiner Hochtonauflösung und einem grundweg ehrlichen Klang perfekt für kleine bis mittelgroße Räumlichkeiten.

Für saubere Stromzufuhr und die hochwertige Verkabelung ist AudioQuest zuständig. Der PowerQuest 2 mit sechs Steckplätzen ist nicht nur Netzfilter, sondern schützt die Elektronik auch vor Spannungsspitzen und sonstigen Störungen. Den Anschluss des SU-GX70 übernimmt das AudioQuest NRG-X3 Netzkabel. Das Rocket 11 Lautsprecherkabel kommt mit massiven Leitern und hochwertigem Aufbau für maximale Signalreinheit daher. Das mitgelieferte Set umfasst 2 x 2 Meter und ist mit Bananensteckern ausgestattet.

Wer sich vor Ort überzeugen möchte, findet das HiFi Forum Baiersdorf hier:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

https://www.hififorum.de/

