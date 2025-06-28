News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
29.06.2025 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Ein Minecraft Film - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ein Minecraft Film - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ein Minecraft Film [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ein Minecraft Film [Blu-ray]
- Jurassic Park Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Jurassic World Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- James Bond: Sean Connery 6-Film Collection - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Königreich der Himmel - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Thelma & Louise - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- WarGames - Kriegsspiele [4K Ultra HD Blu-ray]
- WarGames - Kriegsspiele [Blu-ray]
- Der Graf von Monte Christo [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Expanse - Staffel 1-3 [Blu-ray]
- Colony - Komplettbox [Blu-ray]
- Fight Or Flight [Blu-ray]
- Der Spion, der aus der Kälte kam [Blu-ray]
- Mitternacht im Garten von Gut und Böse [Blu-ray]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Mission: Impossible - The Final Reckoning Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- Mission: Impossible - The Final Reckoning Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mission: Impossible - The Final Reckoning [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mission: Impossible - The Final Reckoning [Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina [4K Ultra HD Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina [Blu-ray]
- Blood & Sinners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Blood & Sinners [4K Ultra HD Blu-ray]
- Blood & Sinners [Blu-ray]
- The Accountant 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Accountant 2 [Blu-ray]
- Drachenzähmen leicht gemacht - Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
- Drachenzähmen leicht gemacht [4K Ultra HD Blu-ray]
- Drachenzähmen leicht gemacht [Blu-ray]
- Until Dawn [4K Ultra HD Blu-ray]
- Until Dawn [Blu-ray]
- Drop - Tödliches Date [4K Ultra HD Blu-ray]
- Drop - Tödliches Date [Blu-ray]
- Timecop - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Timecop - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines - Steelbook "Teaser" [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines - Steelbook "Skull" [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines [Blu-ray]
- The Amateur [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Amateur [Blu-ray]
- Jurassic Park Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Jurassic World Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der phönizische Meisterstreich [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der phönizische Meisterstreich [Blu-ray]
- Black Bag - Doppeltes Spiel [4K Ultra HD Blu-ray]
- Black Bag - Doppeltes Spiel [Blu-ray]
- Warfare [4K Ultra HD Blu-ray]
- Warfare [Blu-ray]
- In The Lost Lands [4K Ultra HD Blu-ray]
- In The Lost Lands [Blu-ray]
- The Assessment - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
Anzeige
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.