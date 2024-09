News

Horror-Komödie "Monster on a Plane" bald im Kino und auf Blu-ray Disc

Die Busch Media Group veröffentlicht "Monster on a Plane" im Januar auf Blu-ray Disc. Die deutsche Horror-Komödie von Ezra Tsegaye (Skin Creepers) über ein Monster im "Critters"-Look an Bord eines Flugzeugs startet am 07.11.2024 in den deutschen Kinos und erscheint am 30.01.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton als einfache Blu-ray Disc sowie als Mediabook inklusive DVD. Das Mediabook wird mit verschiedenen Cover-Varianten erhältlich sein.

