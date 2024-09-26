Erster Trailer zum "John Wick"-Spin-Off "Ballerina" online
Leonine hat den ersten Trailer für "Ballerina" veröffentlicht:
Das Spin Off der "John Wick"-Saga soll am 05.06.2025 in den deutschen Kinos starten.
Im Mittelpunkt von "Ballerina" steht Ana de Armas, die ähnlich wie "John Wick" einen Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Familie startet. Regie führt "Underworld"-Regisseur Len Wiseman. Auch viele Darsteller aus den John Wick-Filmen werden in dem Spin Off zu sehen sein, u.a. Keanu Reeves, Ian McShane und der verstorbene Lance Reddick.
Am 06.12.2024 erscheinen alle vier "John Wick"-Filme noch einmal als Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc-Boxset.
- John Wick: Kapitel 4 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- John Wick: Kapitel 4 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- John Wick: Kapitel 4 - Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- John Wick: Kapitel 4 [Blu-ray] bei Amazon.de
- John Wick: Kapitel 4 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- John Wick: Kapitel 4 [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- John Wick: Kapitel 4 - Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
- John Wick: Kapitel 4 [Blu-ray] bei jpc.de
- John Wick: Kapitel 3 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- John Wick: Kapitel 3 [Blu-ray] bei Amazon.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.