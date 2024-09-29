News

Neue "Florida"-Sofas fürs Heimkino & Wohnzimmer von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino- und Wohnzimmer Sofa-Serie Florida. Mit ihrem breiten Erscheinungsbild und der kubischen Formgebung sollen die "Big Sofas" amerikanischen Lifestyle versprühen und gleichzeitigig mit Relaxfunktionen an allen Sitzen, die per Fingerdruck steuerbar sind und elektrisch getrennt verstellbaren Kopflehnen, für Komfort sorgen. Per Knopfdruck gleiten Kopf- und Rückenlehne sowie das Fußteil in die gewünschte Position. An den Armlehnen befinden sich USB-Anschlüsse.

Optisch setzt Sofanella eine raumgreifende Form mit bodentiefen Polstern für mehr Gemütlichkeit im Raum. Das Design folgt einer kubischen Linienführung, die auf gerade Lehnen mit einer optisch dezenten Naht an der Front setzt. Die Sitzfläche geht direkt in den Fußbereich über und soll aufgrund der kaum sichtbaren Bodenfreiheit einen besonders soliden Eindruck vermitteln.

Sandra Sollinger, Geschäftsführerin bei Sofanella, stellt auch die zusätzlichen Funktionen der Kino-Sofas heraus: Diese bieten ein Getränkefach mit Kühlfunktion und elektrischem Verschluss, der zugleich als Wireless-Charging-Station fürs Smartphone dient. Neben zwei Getränkehaltern und einem Stauraum unter der Armablage sind zusätzlich USB-Anschlüsse zum Laden weiterer Geräte dabei.

Wer sich einen persönlichen Eindruck von den Stoff- und Ledersofas verschaffen will, kann diese ab dem 01.10.2024 im Showroom des Sofanella-Onlineshops ausprobieren. Die Ausstellung von Sofanella in Bielefeld bietet die Option, zahlreiche Modelle zu testen und Qualität und Verarbeitung zu begutachten. Kostenfreie Beratungstermine können hier gebucht werden:

www.sofanella.de/bielefeld

Die Florida-Sofas von Sofanella stehen in den folgenden Varianten zur Auswahl:

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

www.sofanella.de

Bildquelle: Sofanella

