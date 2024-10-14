News

"Paris, Texas" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Paris, Texas" im Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray. Das Wim Wenders-Drama aus dem Jahr 1984 mit Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Hunter Carson, Bernhard Wicki und Aurore Clement erscheint am 12.12.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind u.a. ein neues Interview + Audio-Kommentar mit Wim Wenders, geschnittene Szenen, Super-8-Footage und Trailer geplant.

Parallel erscheint auch eine "Best of Wim Wenders"-Box mit zehn Filmen des Regisseurs auf Blu-ray Disc:

Bereits am 21.11.2024 erscheint "Paris, Texas" mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc.

