News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
30.09.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Planet der Affen: New Kingdom - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Planet der Affen: New Kingdom [Blu-ray]
- Alles steht Kopf 2 - Steelbook [Blu-ray]
- Alles steht Kopf 2 [Blu-ray]
- Alles steht Kopf 1 + 2 [Blu-ray]
- Friends - Die komplette Serie [4K Ultra HD Blu-ray]
- Kung Fu Panda 4 Movie Collection [Blu-ray]
- Knock Knock Knock [Blu-ray]
- A Killer's Memory [Blu-ray]
- King Kongs Sohn [Blu-ray]
- Gandahar - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Poltergeist 2 - Die andere Seite - Mediabook A [Blu-ray]
- Poltergeist 2 - Die andere Seite - Mediabook B [Blu-ray]
- Poltergeist 2 - Die andere Seite - Mediabook C [Blu-ray]
- Poltergeist 3 - Die dunkle Seite des Bösen - Mediabook A [Blu-ray]
- Poltergeist 3 - Die dunkle Seite des Bösen - Mediabook B [Blu-ray]
- Miami Blues - Mediabook A [Blu-ray]
- Miami Blues - Mediabook B [Blu-ray]
- Beetlejuice Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Twisters - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twisters [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twisters [Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 [Blu-ray]
- Terminator - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice 2 Movie Collection - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [Blu-ray]
- Borderlands [Blu-ray]
- Trap: No Way Out - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Trap: No Way Out [Blu-ray]
- Furiosa: A Mad Max Saga - Black & Chrome Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mad Max 5 Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Quiet Place: Tag Eins [Blu-ray]
- The Crow (2024) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [Blu-ray]
- Sieben - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.