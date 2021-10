News

Erster "Lightyear"-Trailer für Pixars "Toy Story" Spin Off online

Pixar hat den ersten Teaser-Trailer für "Lightyear" veröffentlicht. Das "Toy Story" Spin Off erzählt die Hintergrundgeschichte des Weltraumhelden Buzz Lightyear inklusive vieler Referenzen an Science Fiction-Klassiker wie "Star Wars" und soll am 16.06.2022 in den deutschen Kinos starten.

