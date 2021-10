News

Details zu "Drive" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Leonine veröffentlicht "Drive" im Dezember auf Ultra HD Blu-ray. Nicolas Winding Refns atmosphärisches Thriller-Drama mit Ryan Gosling und Carey Mulligan soll ab dem 10.12.2021 auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein und erscheint in der Erstauflage als limitiertes 2 Disc-Mediabook. Das Mediabook enthält den Film auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray sowie ein 28-seitiges Booklet.

Drive (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

B-Roll, Featurettes ( I Drive, Under the Hood, Driver and Irene, Cut to the Chase), Interviews mit Cast & Crew, Making of, Trailer

