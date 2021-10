News

Neue Features für Samsung Smart TVs mit Tizen-Betriebssystem

Bildquelle: Samsung

Auf der virtuell stattfindenden Samsung Developer Conference (SDC21) hat Samsung neben neuen Services und Produktlösungen inklusive weiteren Funktionen für Bixby, Samsung Knox und SmartThings auch zusätzliche Features für das TV-Betriebssystem Tizen vorgestellt. Samsung Smart TVs sollen zukünftig u.a. folgende Features bieten:

Video Calls können über den Fernseher durch eine Partnerschaft mit Google und mit automatischen, von künstlicher Intelligenz unterstützten Fokus- und Zoom-Funktionen durchgeführt werden

Samsung Health verbindet sich mit einer Webcam, um Bewegungen auszuwerten und während des Workouts am TV Feedback zu senden

Das Gaming-Erlebnis soll mit HDR10+ und automatischen Einstellungen für niedrige Latenzzeiten und HDR Kalibrierung verbessert werden

Darüber hinaus bietet man mit Tizen for Business eine Möglichkeit für interaktive e-Boards in Schulen oder Verkaufsständen sowie Displays in Restaurants, am Flughafen oder in der U-Bahn an. Ein neues Managementportal können verschiedene Anzeigen per Smartphone kontrolliert und gesteuert werden.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.