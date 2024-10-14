News

KEF und Lotus präsentieren "Binaurale Audio-Kopfstütze" für 3D-Sound im Auto

KEF und Lotus stellen die neueste Entwicklung der Zusammenarbeit vor: Die Binaurale Audio-Kopfstütze für den Lotus Theory 1.

„Sound spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer nahtlosen Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug. Als wir mit der Herausforderung einer Kabine voller harter, reflektierender Oberflächen konfrontiert wurden, sahen wir eine Chance, die Audioübertragung neu zu überdenken“, sagt George Perkins, Leiter der Akustikabteilung bei KEF.

Die smarte Kopfstütze von KEF soll das Erscheinungsbild von In-Car-Audio nachhaltig verändern. Binauraler Sound soll direkt auf jeden Insassen ausstrahlen und ein eigenes 3D-Klangerlebnis schaffen. Bislang funktionierte das nur mit Kopfhörern - die technologischen Fortschritte von KEF jedoch sollen Fahrern und Passagieren einen besonders faszinierenden Sound bieten.

Die "Binaurale Audio-Kopfstütze" soll erstmals im Lotus Theory 1 zum Einsatz kommen

Speziell für das Konzeptfahrzeug wurde eine umschließende Kopfstütze entwickelt, die die Lautsprecher nahe an den Ohren der Insassen positioniert. Das akustisch transparente 3D-Gitter lässt den Schall der Uni-Q-Lautsprecher ungehindert passieren, während seine flexible Struktur den Kopf bequem umschließt und die Lautsprecher in optimaler Nähe hält. Dabei wird ein intelligentes Material verwendet, welches die Kopfposition präzise erfasst und die binaurale Wiedergabe sowie die Unterdrückung des Übersprechens ermöglicht. In Kombination mit einem Force-Cancelling-Subwoofer, der keine störenden Vibrationen im Innenraum erzeugt, soll ein kraftvoller Bass und enormer Schalldruck realisiert werden, um das sensorische Erlebnis zu unterstreichen.

Als Gewinner des EISA In-Car OEM Premium Audio System 2024-2025 mit dem Reference Audio System im Eletre blicken KEF und Lotus bereits jetzt auf eine erfolgreiche Kooperation zurück. Die binaurale Audio-Kopfstütze für den Lotus Theory 1 soll nun erneut veranschaulichen, dass sich die beiden Unternehmen eine Philosophie teilen, die auf Innovation, kompromissloser Qualität und Leidenschaft für Höchstleistungen beruht.

