Sony PlayStation 5 Pro bei Amazon vorbestellbar

Sony veröffentlicht am 07.11.2024 die PlayStation 5 Pro. Vorbestellungen zum Preis von 799,99 EUR sind ab sofort auch bei Händlern wie Amazon möglich.

Die PlayStation 5 Pro soll mit 67 % mehr Recheneinheiten und 28 % schnelleren Arbeitsspeicher im Vergleich zur normalen PlayStation 5 45 % schneller sein und "Advanced Ray Tracing" noch dynamischere Reflexionen und Lichtbrechnungen ermöglichen. Mit dem KI-basierten "Spectral Super Resolution" Upscaling verspricht Sony außerdem eine verbesserte Detaildarstellung. Die PlayStation 5 Pro unterstützt neben VRR auch 8K-Gaming.

Neben neuen Spielen, die direkt für die Hardware der PlayStation 5 Pro optimiert werden sollen auch zahlreiche bereits erhältliche Games mit Patches versehen werden. Konkret geplant sind "PS5 Pro Enhanced"-Updates für die Spiele Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant und The Last of Us Part II Remastered. Außerdem verspricht Sony mit dem "PS5 Pro Game Boost" die Optimierung von über 8500 PlayStation 4-Spielen.

Die PlayStation 5 Pro wird mit einer 2 TB SSD, einem DualSense Wireless Controller und dem vorinstallierten Spiel "Astro's Playroom" ausgeliefert. Ein Ultra HD Blu-ray-Laufwerk befindet sich nicht im Lieferumfang. Das bereits für die PlayStatuon 5 slim erhältliche rund 120 EUR teure Ultra HD Blu-ray-Laufwerk lässt sich aber als Zubehör anschließen.

