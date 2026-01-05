News

CES: LG stellt OLED evo W6 True Wireless Wallpaper Fernseher vor

05.01.2026 (Karsten Serck)

Lg Oled Evo W6

LG stellt auf der CES 2026 den LG OLED evo W6 True Wireless Wallpaper TV vor. Das Flagschiff belebt das Wallpaper-Design von LG, das erstmals 2017 eingeführt wurde, und kombiniert dieses jetzt mit True Wireless-Konnektivität und der neuen "Hyper Radiant Color Technology", die bis zu 3,9 mal mehr Helligkeit ist als herkömmliche OLEDs ermöglichen soll. Der Wallpaper-TV kann frei im Raum platziert werden. Alle Eingänge befinden sich auf der Zero Connect Box - die bis zu 10 Meter entfernt positioniert werden kann.

Der Wallpaper TV unterstützt ebenso wie die anderen 2026er OLED evo-Modelle in 4K eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium mit einer Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden.

webOS bekommt bei den neuen LG-Fernsehern über Voice ID einen personalisierten "Meine Seite"-Startbildschirm: Über die Spracherkennung kann die Benutzeroberfläche automatisch auf individualisierte Profile mehrerer Sprecher umschalten - komplett mit persönlichen Widgets und Apps. Als KI-Systeme lassen sich Google Gemini und Microsoft Copilot für verschiedene Funktionen nutzen.

Bildquelle: LG

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK