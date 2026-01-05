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CES: LG stellt OLED evo W6 True Wireless Wallpaper Fernseher vor

LG stellt auf der CES 2026 den LG OLED evo W6 True Wireless Wallpaper TV vor. Das Flagschiff belebt das Wallpaper-Design von LG, das erstmals 2017 eingeführt wurde, und kombiniert dieses jetzt mit True Wireless-Konnektivität und der neuen "Hyper Radiant Color Technology", die bis zu 3,9 mal mehr Helligkeit ist als herkömmliche OLEDs ermöglichen soll. Der Wallpaper-TV kann frei im Raum platziert werden. Alle Eingänge befinden sich auf der Zero Connect Box - die bis zu 10 Meter entfernt positioniert werden kann.

Der Wallpaper TV unterstützt ebenso wie die anderen 2026er OLED evo-Modelle in 4K eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium mit einer Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden.

webOS bekommt bei den neuen LG-Fernsehern über Voice ID einen personalisierten "Meine Seite"-Startbildschirm: Über die Spracherkennung kann die Benutzeroberfläche automatisch auf individualisierte Profile mehrerer Sprecher umschalten - komplett mit persönlichen Widgets und Apps. Als KI-Systeme lassen sich Google Gemini und Microsoft Copilot für verschiedene Funktionen nutzen.

Bildquelle: LG

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