"Madonna: Finally Enough Love: 50 Number Ones" erscheint als "Rainbow Edition" Vinyl-LP-Set

Die bereits im letzten Jahr veröffentlichte Madonna Hit Collection "Finally Enough Love: 50 Number Ones" erscheint im Juli noch einmal in einer limitierten "Rainbow Edition". Das Boxset enthält sechs 180 Gramm-Schallplatten in bunten "Pride-Farben" in sechs polygefederten Hüllen sowie ein Booklet mit Infos zu allen Songs und wird ab dem 23.06.2023 im Handel erhältlich sein.

Die Erstauflage der Vinyl-Box im "Red & Black"-Look war im letzten Jahr in kürzester Zeit ausverkauft.

