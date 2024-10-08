News
Amazon Prime Deal Days 4K & Blu-ray Disc-Schnäppchen
08.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert bis zum Mittwoch im Rahmen der "Prime Deal Days" u.a. die folgenden Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Angebote:
- The Abyss [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- True Lies [4K Ultra HD Blu-ray] 23,97 EUR
- Aliens - Die Rückkehr [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- Alien [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Prometheus [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Alien: Covenant [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Titanic [4K Ultra HD Blu-ray] 27,27 EUR
- Land of Bad - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,74 EUR
- The Beekeeper - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- The Beekeeper [4K Ultra HD Blu-ray] 22,97 EUR
- The Beekeeper [Blu-ray] 13,27 EUR
- Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,87 EUR
- Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes [4K Ultra HD Blu-ray] 23,97 EUR
- Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes [Blu-ray] 13,37 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora (Extended Cut) Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 38,97 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 29,97 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [Blu-ray] 23,97 EUR
- Prey [4K Ultra HD Blu-ray] 23,97 EUR
- Prey [Blu-ray] 10,97 EUR
- Predator [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Guardians of the Galaxy Vol. 3 [4K Ultra HD Blu-ray] 22,97 EUR
- Guardians of the Galaxy Vol. 3 [Blu-ray] 8,47 EUR
- The Creator - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 26,57 EUR
- The Creator [Blu-ray] 10,97 EUR
- The Marvels - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 28,47 EUR
- The Marvels [Blu-ray] 10,97 EUR
- The Marvels + Captain Marvel [Blu-ray] 18,97 EUR
- Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Kandahar - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 24,47 EUR
- Kandahar [4K Ultra HD Blu-ray] 21,97 EUR
- Five Nights at Freddy’s [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Five Nights at Freddy’s [Blu-ray] 7,87 EUR
- Transformers: Aufstieg der Bestien [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Transformers: Aufstieg der Bestien [Blu-ray] 7,27 EUR
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem [Blu-ray] 6,97 EUR
- The Flash [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Shazam! Fury of the Gods [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Der Super Mario Bros. Film [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- The Last of US - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 33,47 EUR
- House of the Dragon - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 33,87 EUR
- Top Gun: Maverick [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Top Gun & Top Gun: Maverick [4K Ultra HD Blu-ray] 30,97 EUR
- The Zone of Interest - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,67 EUR
- The Zone of Interest [Blu-ray] 13,47 EUR
- Back to Black [4K Ultra HD Blu-ray] 23,26 EUR
- Back to Black [Blu-ray] 11,29 EUR
- Dream Scenario [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- Dream Scenario [Blu-ray] 13,97 EUR
- Deadpool [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Gladiator [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray] 18,57 EUR
- Joker [4K Ultra HD Blu-ray] 15,17 EUR
- Jurassic World: Ein neues Zeitalter [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Jurassic World: Ultimate Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 47,47 EUR
- Winnetou - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 26,97 EUR
- Kampfstern Galactica - Der Kinofilm [4K Ultra HD Blu-ray] 15,47 EUR
- Der weiße Hai 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Scream 3 [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Sleepy Hollow [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Beverly Hills Cop 3 [4K Ultra HD Blu-ray] 19,87 EUR
- Die Glücksritter [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Rio Bravo [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Jenseits von Eden [4K Ultra HD Blu-ray] 15,27 EUR
- Nightmare before Christmas [4K Ultra HD Blu-ray] 19,97 EUR
- Falsches Spiel mit Roger Rabbit [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Der Dialog - 50th Anniversary Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 23,77 EUR
- Moonfall - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Blue Beetle [4K Ultra HD Blu-ray] 15,27 EUR
- The Iron Claw - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- The Iron Claw [Blu-ray] 13,97 EUR
- DogMan - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 24,64 EUR
- The Nun II [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- The Nun II [Blu-ray] 6,97 EUR
- Die letzte Fahrt der Demeter [Blu-ray] 7,87 EUR
- M3GAN [Blu-ray] 6,97 EUR
- Wednesday - Staffel 1 [Blu-ray] 21,67 EUR
- Star Trek: Picard - Staffel 3 [Blu-ray] 22,97 EUR
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 1 [Blu-ray] 15,27 EUR
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 2 [Blu-ray] 15,97 EUR
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 3 [Blu-ray] 15,97 EUR
- Star Trek: Prodigy - Staffel 1 [Blu-ray] 15,97 EUR
- Starship Troopers [Blu-ray] 7,47 EUR
- Carlito's Way - 4K Remastered [Blu-ray] 8,63 EUR
- Planet Erde II [4K Ultra HD Blu-ray] 16,27 EUR
- Wizarding World 11 Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 70,77 EUR
- The Matrix 4-Film Déjà Vu Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 55,87 EUR
- Daniel Craig 5 Movie-Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 53,47 EUR
- Zurück in die Zukunft - Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] 31,87 EUR
- Der Hobbit: Die Spielfilm Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] 36,27 EUR
- Disney Classics - 60 Meisterwerke-Box [Blu-ray] 189,97 EUR
