SPECIAL: Die Frühjahrs-Kauftipps aus der Redaktion von knapp 200 bis gut 4.500 EUR

Wir haben in diesem Special verschiedene Komponenten zusammengestellt, die genau richtig fürs jetzt beginnende Frühjahr sind, indem sie gute Laune verbreiten und mit ihrer Performance glänzen können. Wir starten mit dem günstigsten Produkt und enden mit dem teursten.

Sharp RP-TT100

Einfach zu bedienender Vollautomat

Für lediglich 199 EUR kann man sich mit dem Sharp RP-TT100 einen für den Alltag bestens geeigneten vollautomatischen Plattenspieler kaufen, der sogar über Bluetooth verfügt.

Mit Bluetooth

Fernbedienung im Lieferumfang

Daher ist es komfortabel möglich, Bluetooth-Aktivlautsprecher anzuschließen und sich so ein kleines, gut klingendes Ensemble aufzubauen. Der prima verarbeitete RP-TT100 bringt im Lieferumfang auch eine kleine Fernbedienung mit.

Hier geht es zum RP-TT100 bei Sharp

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beyerdynamic Aventho 200

Aventho 200

Für 249 EUR macht man mit dem beyerdynamic Aventho 200 nichts falsch.Bis zu 63 Stunden Laufzeit ohne ANC und bis zu 40 Stunden Laufzeit mit ANC sind tadellose Werte, und die 45 mm-Treiber stehen für einen kräftigen und zugleich fein aufgebauten Klang.

Die App bietet zahlreiche vordefinierte EQ-Modi und die Möglichkeit, sich eigene EQ-Kurven zu erstellen

Der enorm hoch liegende Tragekomfort und die exzellente Wirkung der aktiven Geräuschunterdrückung und des Transparenzmodus leistet sich der Aventho 200 keinerlei Schwächen, zeigt dafür aber viele Stärken.

Sehr hochwertige Verarbeitung

Zu diesen gehört auch die sehr solide Verarbeitung und die für den Kaufpreis herausragende Materialqualität.

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Informationen zum Aventho 200 beim Heilbronner Hersteller

Panasonic SC-BMAX30

Partystar: Panasonic SC-BMAX30

Ein Experte für die nächste Party mit eindrucksvoll dynamischem und überraschend klarem Klang ist der mit 449 EUR preisgünstige Panasonic Party-Lautsprecher SC-BMAX30. Er tritt mit satten 320 Watt RMS-Leistung an, die sich im Praxisbetrieb nicht als "Papiertiger" entpuppen, sondern für deutlichen Vortrieb sorgen.

Anschlüsse

Bedienfeld

Zwar gibt es keine App-Steuerung, aber trotdem sind verschiedene Lichteffekte verfügbar. Der Akku liefert für 14 Stunden Energie, und die Bedienelemente sind beleuchtet. Summa summarum viel Ausstattung und Leistung für die Preisklasse.

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Panasonics Informationen zum SC-BMAX30

Wharfedale Diamond 12.2i

Schmucke kompakte Regalboxen mit tadellosem Klang

Mit einem sehr fairen Paarpreis von 449 EUR verwöhnen die kompakten Regallautsprecher Wharfedale Diamond 12.2i mit einem gepflegten Klangbild und einer tadellosen Verarbeitung.

Hochtöner

Tief-/Mitteltöner

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Für die Preisklasse zu loben sind die vergleichsweise aufwändig entwickelten Chassis, die mit für den klaren und lebendigen Sound verantwortlich sind. Gerade für kleinere bis mittelgroße Hörräume stellen die Diamond 12.2i eine sehr gute Alternative dar, wenn man ein besonders überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis fokussiert.

Informationen zum Lautsprecher bei Wharfedale

NAD C 3030

Feiner kleiner Retro-Vollverstärker

999 EUR kostet der Retro-Stereovollverstärker NAD C 3030 im Kompaktformat. Er besticht durch liebevolle Details wie die beiden beleuchteten VU-Meter und ist mit digitalen, sehr harmonisch und zugleich dynamischen Endstufen ausgestattet.

Rückseite

Fernbedienung

Eine schmucke Fernbedienung liefert NAD ebenso mit wie eine sinnvolle Anschlussbestückung, unter anderem gehören ein HDMI-eARC-Port, ein Phono MM-Anschluss und auch Bluetooth zum Ausstattungsumfang. Bilanzierend peppt der kleine C 3030 bereits optisch beinahe jedes Wohnambiente auf, und der ausgezeichnete Klang tut sein übriges dazu.

NAD hält weitere Details zum C 3030 bereit

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