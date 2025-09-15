SPECIAL: DALI Opticon MK2-Lautsprecherserie mit 20 Prozent Rabatt bis zum 12. Oktober 2025

"Back To HiFi": DALI macht die hochwertige Opticon MK2-Serie für einen befristeten Zeitraum, und zwar von heute bis zum 12. Oktober, satte 20 Prozent (basoerend auf der unverbindlichen Preisempfehlung) günstiger. Die im DALI-Stammsitz in Dänemark produzierte Baureihe bietet zahlreiche durchdacht konstruierte Lautsprechermodelle für nahezu jedes Anwendungsszenario - hier zunächst der Link zur Kampagne:

DALI Opticon 20 Prozent günstiger

Nun wenden wir uns den Details zu.

DALI (Danish Audiophile Loudspeaker Industries), der renommierte Lautsprecherhersteller aus Dänemark, lädt alle diejenigen, die schon immer von akusisch exzellenten und optisch attraktiven Lautsprechern geträumt haben, dazu ein, sich jetzt Lautsprecher aus der OPTICON MK2-Serie zu sichern - zu einem gerade unverschämt guten Preis. Beim lokalen DALI Fachhändler ist man in dieser Angelegenheit bis zum 12. Oktober 2025 optimal aufgehoben.

In der Jahreszeit wo viele "Back to School" Kampagnen stattfinden, möchte die dänische Marke mit ihrem Ansatz "Back to HiFi" aufzeigen, dass der Einstieg in ein hochklassiges Hörerlebnis nicht exorbitant teuer sein muss. Der örtliche DALI Händler ist hier der wichtigste Ansprechpartner und hilft selbstverständlich gerne mit Rat und Tat bei Fragen rund um bestehende Stereo-Systeme, der Zusammenstellung von kompletten Anlagen oder auch der Integration von Heimkinos.

Die hochwertig konstruierte OPTICON MK2 Serie markiert seit mehreren Jahren den Einstieg in die audiophilen Lautsprecher bei DALI und Vieles spricht dafür, sich die zeitlos und elegant gestalteten Schallwander anzusehen und zu hören.

Wir hatten bereits OPTICON MK2-Modelle im Test - hier die Übersicht:

OPTICON 1 MK2

Anzeige



Sehr kompakter, formschöner Regallautsprecher

Die äußerst kompakten 2-Wege-Bassreflex-Regallautsprecher messen 261 mm in der Höhe, 152 mm in der Breite und 231 mm in der Tiefe. Sie konnten bei uns im Test rundherum überzeugen. Die 25 mm dicke Schallwand sorgt für Stabilität, und man kann die klassisch-zeitlosen, sehr sauber verarbeiteren Boxen in einem Stereo-Setup in einem kleineren Hörraum ebenso verwenden wie im Rear-Bereich bei einem Mehrkanal-Ensemble.

29 mm Hochtonkalotte

120 mm Tief-/Mitteltöner

Gerade im Tabakeiche-Furnier wie unsere Testlautsprecher sehen die OPTICON MK2 richtig gediegen aus und passen auch sehr gut ins elegante Wohnambiente. Die Bestückung der OPTICON 1 MK2 setzt sich aus einem 29 mm messenden Hochtöner mit Gewebekalotte und einem 120 mm großen Tief-/Mitteltöner zusammen. Letzterer arbeitet mit einer Membran, die aus der DALI-typischen Mischung aus Papier und Holzfasern besteht. DALIs hauseigene SMC-Magnettechnologie kommt bei allen OPTICON MK2-Lautsprechern für den Mittel-/Tieftonbereich zum Einsatz.

Anschlüsse sowie Bassreflexrohr

Anzeige



Frequenzweiche

Für Effizienz im Bassbereich und für die Unterdrückung störender Strömungsgeräusche steht das Dual Flare-Bassreflexrohr, und die Frequenzweiche ist mit hochwertigen Bauteilen bestückt. Klanglich agiert die kleinste OPTICON MK2 Box lebendig und ausgewogen. DALI rät dazu, Verstärker mit einer Leistung von 25 und 100 Watt pro Kanall zu verwenden, und der kleine, attraktive Lautsprecher gibt Frequenzen zwischen 62 Hz und 25 kHz wieder.

OPTICON 2 MK2

OPTICON 2 MK2

Soll es von allem etwas mehr sein? In diesem Fall bietet sich die größere Regalbox DALI OPTICON 2 MK2 an. Auch hier handelt es sich um eine 2-Wege-Konstruktion, die nach dem Bassreflexprinzip arbeitet. Eine 25 mm dicke Schallwand steht für maximale Stabilität. Der OPTICON 2 MK2 Lautsprecher ist 351 mm hoch, 195 mm breit und 297 mm tief.

Hochtöner

Anzeige



Tief-/Mitteltöner

Bestückt ist sie ebenfalls mit dem recht großen 29 mm Hochtöner mit Gewebekalotte. Der Tiefmitteltöner ist mit 165 mm deutlich größer als bei der OPTICON 1 MK2. DALI setzt hier in bester Tradition des Hauses ebenfalls auf einen Membran aus Papier sowie Holzfasern. Wie üblich steht ein leistungsfähiges Ferrit-Magnetsystem bereit, und DALIs SMC-Technologie ist ebenfalls an Bord. Wie beim kleineren Modell ist die Frequenzweiche durchdacht aufgebaut und besteht aus tadellosen Bauteilen.

Frequenzweiche

Bassreflexrohr

Terminals

Anzeige



Der Frequenzgang reicht von 59 Hz bis 25 kHz, und die empfohlene Verstärkerleistung gibt der Hersteller mit 30 bis 150 Watt pro Kanal an. Akustisch erweist sich die OPTICON 2 MK2 als klar sowie räumlich authentisch aufspielend. Aufgrund des größeren Gehäuseinnenvolumens ist der Tiefgang ebenso ausgeprägter wie das Volumen im Bassbereich, wenn wir den Vergleich zur OPTICON 1 MK2 ziehen. Die Pegelfestigkeit ist ausgezeichnet und reicht problemlos auch für mittelgroße Hörräume.

OPTICON 8 MK2

OPTICON 8 als stattlicher Standlautsprecher

Das Flaggschiff der OPTICON MK2-Serie eignet sich auch für sehr anspruchsvolle Aufgaben und ebenso für den Einsatz im großen Hörraum um die 40 bis 45 Quadratmeter.

Ein Tieftöner oben, ein Tieftöner unten

Um im Bassbereich Nachdruck, Präzision und maximalen Tiefgang erzeugen zu können, liefern die Dänen hier eine Doppelbass-Bestückung mit zwei 200 mm Tieftönern. Hinzu kommt ein 165 mm Mitteltöner.

Mitteltöner

Hybrid-Hochtonmodul

Tief- und Mitteltöner weisen die typische DALI Membran aus Papier und Holzfasern auf. Ein leistungsstarkes SMC-Magnetsystem darf natürlich auch beim Topmodell nicht fehlen. Das Lautsprecherkabel-Anschlussterminal ist Bi-Wiring-fähig. Im Gegensatz zu den kompakten Regallautsprechern kommt bei der OPTICON 8 MK2 ein hybrides Hochtonmodul zum Einsatz. Dieses besteht aus einem 17 x 45 mm messenden Bändchen für die impulstreue, schnelle Wiedergabe höchster Frequenzen. Darunter setzt die 29 mm Gewebekalotte an und sorgt für einen nahtlosen, fließenden Übergang in den oberen Mitteltonbereich.

Rückseite mit zwei Bassreflexöffnungen

Die OPTICON 8 MK2 gibt Frequenzen zwischen 38 Hz und 30 kHz wieder. Sie ist für maximal 112 dB Schalldruck gut. Die Abmessungen sind durchaus stattlich: 1.141 mm hoch, 241 mm breit und 450 mm tief. Im Inneren gibt es nicht-parallele Trennwände und separate Gehäusekammern.

Aufwändige Frequenzweiche

Bi-Wiring-Anschlussterminals

Auf diese Weise kann jeder Treiber optimal arbeiten, und durch die nicht-parallele Bauform der Trennwände werden stehende Wellen im Inneren des Gehäuses verhindert. Jedem der beiden Tieftöner ist überdies ein eigenes Dual Flare-Bassreflexrohr zugeordnet. Sockel-Traversen aus Aluminiumguss liefert DALI mit, die entweder mit schwarz verchromten Spikes oder mit vibrationsmindernden Dämpfungspads kombiniert.

Kommen wir auf der nächsten Seite zu allgemeinenn Argumenten, die für die DALI OPTICON MK2 Serie sprechen.

Anzeige

