"Wonder Woman 1984" 4K-Preview online

Warner hat in den USA ein "4K Movie Preview" für "Wonder Woman 1984" auf YouTube veröffentlicht. Die zehn Minuten lange Vorschau zeigt die Eröffnungssequenz des Films in Ultra HD-Auflösung:

"Wonder Woman 1984" erscheint in den USA am 30.03.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. In Deutschland gibt es hingegen bislang noch nicht einmal einen absehbaren Termin für den Kinostart. Dafür werden aber ab dem 18.02.2021 immerhin Abonnenten von Sky und Sky Ticket "Wonder Woman 1984" bereits sehen können - via Sky Q sogar in Ultra HD.