"Wonder Woman 1984" mit Dolby Vision & HDR10+ auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Wonder Woman 1984" mit Unterstützung für mehrere HDR-Formate auf Ultra HD Blu-ray. In den USA wurde die Ultra HD Blu-ray jetzt für den 30.03.2021 angekündigt.

Diese unterstützt neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision. Außerdem ist ein englischer Dolby Atmos-Mix an Bord. Zum Bonus-Material gehören mehrere Making of-Featurettes und ein "Gag Reel". Die Ultra HD Blu-ray wird in den USA auch im Doppel-Pack zusammen mit "Wonder Woman" erhältlich sein.

Laut Angaben von Amazon.com soll die US-Version der Ultra HD Blu-ray auch über eine deutsche Dolby Digital 5.1-Tonspur verfügen. Das wird von anderen Stellen aber bislang noch nicht bestätigt.

In den USA war "Wonder Woman 1984" bereits zuvor beim Streaming-Dienst HBO Max verfügbar. Ab dem 12.02. wird der Film in den USA zunächst zum 48 Stunden-Verleih zum Preis von 19.99 USD bei verschiedenen Streaming-Anbietern und ab dem 16.03. auch in digitaler Form zum Kauf erhältlich sein.

Während "Wonder Woman 1984" neben den USA auch bereits in zahlreichen anderen Ländern im Kino zu sehen war, geriet dieser in Deutschland durch den Corona-Lockdown unter die Räder. Aktuell gibt es noch keinen Kinostarttermin.

Aber ab dem 18.02.2021 werden Abonnenten von Sky und Sky Sticket "Wonder Woman 1984" bereits sehen können - via Sky Q sogar in Ultra HD.

Informationen zur Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Wonder Woman 1984" in Deutschland liegen noch nicht vor. Neben den USA ist aber auch bereits in einigen europäischen Ländern in den nächsten Monaten mit einer Heimkino-Veröffentlichung in physischer Form zu rechnen - in England z.B. wahrscheinlich bereits am 22.03.2021.

