News

"Scream 7" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

26.02.2026 (Karsten Serck)

Paramount veröffentlicht "Scream 7" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der von Kevin Williamson inszenierte siebte Teil der Wes Craven Horror-Slasher-Reihe läuft seit dem 26.02.2026 in den deutschen Kinos und wird voraussichtlich im Sommer auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD erscheinen.

bereits erhältlich:

  •  
Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK