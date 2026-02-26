News
"Scream 7" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
26.02.2026 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht "Scream 7" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der von Kevin Williamson inszenierte siebte Teil der Wes Craven Horror-Slasher-Reihe läuft seit dem 26.02.2026 in den deutschen Kinos und wird voraussichtlich im Sommer auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD erscheinen.
