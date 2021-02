News

Sky zeigt Formel 1 mit Live Replay und in Ultra HD

Sky bietet für Sky Q-Nutzer zukünftig über die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion Live-Replays auch bei Formel-1-Übertagungen an. Während der Live-Übertragung kann man Schlüsselmomente jederzeit auf Knopfdruck abrufen, außerdem gibt es eine Bild-in-Bild-Funktion, um den aktuellen Rennverlauf jederzeit im Blick zu behalten. Nach dem Aufruf der Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos wieder ins Live-Geschehen im Vollbildmodus zurück.

Möglich ist das bei allen Qualifyings und Rennen der neuen Formel 1-Saison, die am 28. März in Bahrain startet. Alle 23 Formel-1-Wochenenden sind auf Sky zu sehen, auch in Ultra HD.

www.sky.de