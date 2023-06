News

Weitere Prince-Alben erscheinen als Vinyl LP-Neuauflagen

Von Prince werden weitere Alben als neue Vinyl-Editionen veröffentlicht. Zunächst erscheinen am 14.07.2023 "Lovesexy", "Come" und das Debüt-Album "For You". Es folgen am 08.09.2023 der "Batman"-Soundtrack und "Music from the Graffiti Bridge".

Bei den einzelnen Platten handelt es sich um Neuauflagen der Original Stereo-Master, die mit dem ursprünglichen Cover-Design veröffentlicht werden.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.