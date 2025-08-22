News

Erster "The Toxic Avenger"-Trailer zum Horror-Reboot online

Capelight hat den ersten deutschen Trailer für "The Toxic Avenger" veröffentlicht:

Der Reboot der Troma-Horror-Reihe von Macon Blair mit Peter Dinklage, Kevin Bacon, Elijah Wood, Taylour Paige und Jacob Tremblay startet am 25.09.2025 in der "Unrated"-Fassung in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 22.01.2025 als Steelbook und Mediabook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

