Erster "The Toxic Avenger"-Trailer zum Horror-Reboot online
22.08.2025 (Karsten Serck)
Capelight hat den ersten deutschen Trailer für "The Toxic Avenger" veröffentlicht:
Der Reboot der Troma-Horror-Reihe von Macon Blair mit Peter Dinklage, Kevin Bacon, Elijah Wood, Taylour Paige und Jacob Tremblay startet am 25.09.2025 in der "Unrated"-Fassung in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 22.01.2025 als Steelbook und Mediabook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
- The Toxic Avenger (2025) - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Toxic Avenger (2025) - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
