Amazon Heimkino-Blockbuster & Couchella-Aktionen nur noch bis Sonntag
22.08.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert noch bis Sonntag unter dem Motto "Blockbuster für die Heimkino-Unterhaltung" neben vielen einzelnen Angeboten auch zwei neue Multibuy-Aktionen mit Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs. Außerdem gibt es noch eine neue "Couchella Heimkino-Festival"-Aktion mit einem separaten Film & Serien-Angebot von Sony, Plaion Pictures & StudioCanal:
- Blockbuster für die Heimkino-Unterhaltung (bis 31.08.)
- 4 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR (bis 31.08.)
- 2 für 1 Ausverkauf-Sparpaket (bis 31.08.)
- Alle Ultra HD Blu-rays im Angebot
weitere Angebote:
- Film & Serien-Highlights im "Summer Sale" (bis 05.09.)
- 4K Ultra HD Blu-rays ab 14,97 EUR
- Blu-ray Discs ab 5,97 EUR
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.