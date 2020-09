News

Sky zeigt UEFA Super Cup in Ultra HD mit HDR

Sky zeigt den UEFA Super Cup zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla am Donnerstagabend nicht nur in Ultra HD sondern auch zusätzlich mit HDR (High Dynamic Range). Die Übertragung auf Sport Sport UHD beginnt um 20:30 Uhr.

Darüber hinaus können Sky Q-Abonnenten auch die Top-Spiele der Fußball-Bundesliga in Ultra HD mit HDR erleben. Insgesamt 68 Fußball-Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 sollen bei Sky live in Ultra HD mit HDR gezeigt werden. Das umfasst alle Topspiele am Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel pro Spieltag. Zusätzlich zeigt Sky erstmals die 34 Montagsspiele der 2. Bundesliga in Ultra HD.

Für den Live-Sport nutzt Sky den HDR Broadcast-Standard "Hybrid Log Gamma" (HLG), der von den meisten Fernsehern mit HDR unterstützt wird.

Neben dem Sport sollen bei Sky zukünftig auch Entertainment-Inhalte mit HDR auf Abruf präsentiert werden und für 2021 werden auch mehr Produktionen mit Dolby Atmos-Sound in Aussicht gestellt.

