Samsung Onyx Cinema LED Screens zeigen Pixar-Filme in 4K & HDR

Die Pixar Animation Studios zeigen den neuen Animationsfilm "Elemental" in 4K & HDR auf Samsung Onyx Cinema LED Screens. Beginnend mit „Elemental“ plant Pixar, das Mastering von 4K HDR-Inhalten für Samsung Onyx-Kinobildschirme fortzusetzen. In Deutschland startet "Elemental" am 22.06.2023 im Kino.

Die Samsung Onyx-Bildschirme wurden seit 2017 an insgesamt 120 Kinos auf der ganzen Welt geliefert. In Deutschland sind z.B. das Kinopolis im Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, der Traumpalast in Esslingen sowie das Cinecitta in Nürnberg mit Samsung Onyx Cinema LED Screens ausgestattet.

