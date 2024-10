News

"Planet der Affen: New Kingdom" erscheint später auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Disney verschiebt die Veröffentlichung von "Planet der Affen: New Kingdom" (Kingdom of the Planet of the Apes) auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc vom 13.09.2024 auf den 04.10.2024. Während der Film bereits in 4K zum Kauf auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes sowie ab dem 02.08. auch bei Disney+ erhältlich ist, erfolgt die physische Veröffentlichung jetzt erst rund fünf Monate nach dem Kinostart am 08.05.2024.

Wes Balls neuester Film der "Planet der Affen"-Reihe erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Making of-Featurette und Deleted Scenes inklusive optionalem Audio-Kommentar geplant.

bereits erhältlich:

Planet der Affen: New Kingdom [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel:

Deutsch, Dänisch, Englisch für Hörgeschädigte, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch

Extras:

In der verbotenen Zone: das Making Of von Planet der Affen: New Kingdom

Gelöschte/erweiterte Szenen, optional mit Kommentar von Wes Ball

