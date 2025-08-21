News

"Der weiße Hai" 50th Anniversary 4K Ultra HD Blu-ray mit neuem Bonus-Material

Universal veröffentlicht "Der weiße Hai" (Jaws) als "50th Anniversary-Edition" auf Ultra HD Blu-ray. Nachdem zunächst nur für den 28.08.2025 ein schnell ausverkauftes 4K-Steelbook geplant war, erscheint am 23.10.2025 noch einmal eine Ultra HD Blu-ray-Edition mit einfacher Verpackung.

Beide Versionen enthalten eine zusätzliche Bonus-Blu-ray Disc mit der neuen Dokumentation "JAWS @ 50", die die Entstehungsgeschichte des Films von Peter Benchleys Roman bis zu Steven Spielbergs Dreharbeiten erzählt. Außerdem sind noch die Specials "Der Hai funktioniert noch: Einfluss & Vermächtnis von Der weiße Hai", "Der weiße Hai: Die Restauration", Entfernte Szenen/Outtakes und "Die Archive von Der weiße Hai" dabei.

