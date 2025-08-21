News

Das Referenzkino im HiFi Forum ab sofort mit Trinnov, Lumagen und Sony

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Sommerpause? Gibt es im HiFi Forum Baiersdorf nicht. Die Klang- und Bildexperten haben die warme Jahreszeit für ein umfangreiches Technik-Update des Bowers & Wilkins Referenz-Heimkinos genutzt und dabei aktuelle Top-Komponenten aus der Heimkinowelt integriert.

Die exklusive 800 Serie aus der britischen Lautsprecherschmiede Bowers & Wilkins wird ab sofort von neuer Elektronik unterstützt. Das Ziel: Erneut Maßstäbe in Sachen Heimkino-Performance, Bildqualität und Systemintegration zu setzen.

Herzstücke bilden hier die beiden Prozessoren Altitude 16 und Altitude 32 von Trinnov. Die High-End-Vorstufen sind der Inbegriff hochwertiger Heimkinotechnik und bieten besonders umfassende Möglichkeiten zur akustischen Optimierung und 3D-Audiowiedergabe auf allerhöchstem Niveau. Natürlich mit Dolby Atmos, DTS:X Pro und Auro-3D.

Auch die Endstufen sind mit von der Partie. Hier kommen Amplitude 8 und Amplitude 16 zum Einsatz, die praktisch jedes Lautsprecher-Setup souverän und kraftvoll befeuern. Auch große, aufwändige Setups mit vielen Kanälen sind kein Problem, im Gegenteil: Hier fühlen sich die Trinnov Vor- und Endstufen besonders wohl!

Lumagen, Panamorph und Sony Bravia 9 für das perfekte Bild

Im Bereich der Bildwiedergabe wurde das eigene Kino ebenfalls drastisch überarbeitet. Ein neuer Lumagen Videoprozessor ermöglicht besonders präzise Signalverarbeitung, optimales Farbmanagement und dynamisches Tone Mapping. Der Panamorph Anamorphot sorgt im Zusammenspiel für echtes Kino-Feeling im Cinemascope-Format.

Für die Projektion setzt man auf den neuen Sony Bravia 9 Laserprojektor mit beeindruckender Kontraststärke, feinster Lichtsteuerung und natürlich nativer 4K-Auflösung.

RTI ISR-4 Fernbedienung für volle Kontrolle

Für die Steuerung der High-End-Komponenten hat man das Bedienkonzept ebenfalls erneuert. Die neue RTI ISR-4 Fernbedienung kann individuell programmiert werden und ermöglicht eine sehr intuitive Steuerung aller Geräte im System. Das geht auf Wunsch auch via Touchpanel oder per Smartphone-App.

Vor Ort erleben!

Das B&W 800 Referenz-Heimkino mit allen neuen Geräten und Komponenten ist ab sofort im HiFi Forum Baiersdorf vorführbereit.

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 606290

https://www.hififorum.de/

